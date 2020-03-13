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Системы Интернет/Мобайл банкинг Америабанка будут предоставляться по льготным условиям

Системы Интернет/Мобайл банкинг Америабанка будут предоставляться по льготным условиям

С 13 марта до 30 апреля включительно системы Интернет/Мобайл банкинг Америабанка будут предоставляться по льготным условиям. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе банка.

“Продолжая заботиться о здоровье и безопасности клиентов, Америабанк напоминает о необходимости перейти на дистанционные каналы обслуживания и объявляет о льготных условиях использования систем Интернет и Мобайл банкинг.

С 13 марта до 30 апреля включительно системы Интернет/Мобайл банкинг будут предоставляться по льготным условиям:

Для физических лиц: бесплатная активация Интернет/Мобайл банкинга.

Для юридических лиц: бесплатное обслуживание Интернет/Мобайл банкинга в течение первого года. 

По истечении первого года будет взиматься плата, действующая в банке на момент истечения срока договора”, - говорится в заявлении банка.  


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