Анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными

Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, , пишет местное издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве.

Официально эта информации пока не подтвердилась.

Болсонару в четверг сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями.

В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.