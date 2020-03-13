15 марта из Италии будет осуществлен чартерный рейс в Ереван

Армянская авиакомпания «Atlantis European Airways» 15 марта, в 18:30 по римскому времени, из аэропорта Fiumicino Рима организует чартерный рейс в Ереван для находящихся в Италии граждан Армении, которые выразили желание вернуться на родину.

Как передает Арменпресс в заявлении посольства Армении в Италии говорится:

“Сообщаем, что 15 марта в 18:30 по римскому времени из аэропорта Фьюмичино, Армянская авиакомпания “Atlantis European Airways” выполнит чартерный рейс в Ереван для находящихся на данный момент в Италии и изъявивших желание вернуться на Родину граждан Армении.

Во время полета пассажирам будут розданы респираторные маски и приняты необходимые меры по профилактике коронавируса. Наши граждане, вернувшиеся в Армению, будут находиться в 14-дневном карантине.

Список граждан, которых отправят чартером в Армению, составлен по следующему принципу: люди, посетившие Италию с краткосрочным визитом, студенты и находящиеся в командировке граждане Армении и имеющие разрешение на жительство в Италии граждане Армении.

Граждан Республики Армения, желающих воспользоваться возможностью совершить перелет и все еще не предоставивших контактные данные просим незамедлительно предоставить копии своих паспортов, виз или видов на жительство, контактную информацию (цель пребывания в Италии, номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания в Италии).

Для прибытия в аэропорт Фьюмичино и регистрации пассажиров pосольство индивидуально свяжется с предварительно зарегистрированными гражданами.

Горячая линия: +393775226710 или +393898296324, +393423382875, +393442451433:

Электронный адрес: [email protected]”.