Концертный тур Боба Дилана по Японии отменили из-за коронавируса

Концертный тур американского автора и исполнителя песен Боба Дилана по Японии отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявил японский организатор тура компания Udo Asrtists.

Певец планировал проехать с концертами по городам Японии с 1 по 24 апреля. Организаторы шоу принесли свои извинения в связи с отменой мероприятий и пообещали позднее объявить о новой возможной дате их проведения.

"Принимая во внимание ситуацию с коронавирусом, наш премьер-министр выступил с просьбой об отмене или переносе всех концертов, запланированных на конец марта и последующие даты. Мы с большим сожалением сообщаем об отмене шоу, но по соображениям защиты общественного здоровья и безопасности у нас просто нет другого выбора", - говорится в сообщении организаторов.

У Дилана по всей Японии должно было состояться 15 концертов с заключительным шоу в Токио.

По последним данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в общей сложности число заразившихся новым коронавирусом на территории страны составляет 1387 человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился на карантине в порту города Иокогама. Жертвами коронавируса в Японии стали 26 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.