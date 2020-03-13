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Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан"

Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан"

Студия Disney перенесла премьеры фильмов "Мулан", "Новые мутанты" и "Оленьи рога". Как сообщает журнал Variety, такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса, передает Арменпресс.

"Учитывая нынешние постоянно меняющиеся обстоятельства, нам придется отложить мировой прокат "Мулан", - написала режиссер картины Ники Каро в Instagram.

Премьера фильма в США планировалась на март 2020 года.

Новых дат релиза трех картин пока нет.

Ранее стало известно о переносе премьер новой части "Форсажа", комедии "Кролик Питер 2", фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать" и картины "Тихое место 2".


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