Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии", - сказали в штабе.

Как отмечается, 11 новых заразившихся посещали Италию, Францию, Австрию. "За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 5 - в Москве, 1 - в Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге, 1 - в Ленинградской области, 1 - в Пермском крае, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.