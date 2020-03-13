Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра на рынке автомобильного импорта- Каукасус Авто Импорт

Времена, когда приобретение качественной иномарки могли себе позволить лишь избранные, давно прошли. Сегодня эта проблема актуальна для многих и многих граждан всего постсоветского пространства. Стоит ли удивляться тому, что поиск надёжной и опытной Компании, способной в кратчайшие сроки и по разумным ценам доставить из-за рубежа достойный автомобиль стоит сегодня чрезвычайно остро. Предложений на этом рынке более чем достаточно и, думаю, нет надобности объяснять, насколько важно не ошибиться с выбором.

Известная компания «Каукасус Авто Импорт» входит в АО Caucasus Business Group, которое было учреждено в 2004 году. Это холдинговое объединение, состоящее из десяти компаний. Лидер по импорту автомобилей из США. «Каукасус Авто Импорт» является официальными представителями аукциона Copart в Кавказском регионе и Украине. Около 500 филиалов успешно работают во многих странах мира. За 15 лет доставлено клиентам более 150 тыс. автомобилей.

Кто-то может подумать – ну вот, очередная рекламная статья. К сожалению, это не так… Хотя репутация Компании на рынке импорта автомобилей, действительно стоит того, чтобы рекомендовать «Каукасус Авто Импорт» в качестве надёжного и добросовестного партнёра. Однако в последнее время в некоторых СМИ появилась информация, о том, что у известного игрока на рынке автоимпорта возникли серьёзные проблемы, связанные с выполнением взятых на себя обязательств перед клиентами. И это главная тема нашего сегодняшнего разговора.

Принцип «домино»

Так, что же случилось? В начале 2019 года по ряду причин, в том числе касающихся изменения таможенного режима в республике Армения, резко вырос спрос на импорт автомобилей. Проще говоря, приобретение иномарки с «растаможкой» в Армении обещало серьёзную выгоду. Не удивительно, что по заказам, полученным из этой кавказской республики, Компания импортировала более 21 000 автомобилей. Автомобили и запчасти первоначально шли через ряд черноморских портов, находящихся на территории Грузии. Такие объёмы прибывающих товаров могли оказаться «не по зубам» местной логистической инфраструктуре. Предполагая такое развитие событий Компания за полтора два месяца предупредила своих компаньонов о предоплате. Но не все услышали предупреждения. И контейнеры пребывая в порт оставались неразгруженными, а клиенты в ожидании свих иномарок начинали волноваться. Но это ещё полбеды.

По словам генерального директора «Каукасус Авто Импорт» Георгия Сургуладзе ситуация обострялась еще и тем, что несмотря на предупреждение о предварительной предоплате, со стороны нескольких клиентов (дилеров) были нарушены условия контракта, ими не была покрыта задолженность перед Компанией, и как следствие, автомобили находились долгое время на логистических парковках в Поти (10-60 дней), что, в свою очередь, приводило к прекращению открытия новых контейнеров. Стоит отметить, что парковки в портах Поти платные. И тут сработал, так называемый принцип «домино». Руководство судоходных линий не стало вникать во внутренние проблемы Компании и потребовало от нарушителей оплатить весьма значительные штрафы.

Трудности логистики и не только

- Мы не стали спорить и оплатили около 700 тысяч долларов, - комментирует ситуацию Георгий Сургуладзе. – И, потребовали, у клиентов по чьей вине произошли задержки, возместить нанесённый нам ущерб. И вот тут начинается самое интересное… Мало того, что вполне справедливые и законные требования остались без ответа, наши так называемые «партнёры» всеми способами стали перекладывать ответственность за произошедшее на Компанию. В ход пошли все способы вплоть до откровенного шантажа. В частности в ряде СМИ была развёрнута настоящая травля. В этой непростой ситуации мы предпочитаем действовать строго в рамках Закона.

Возмущение генерального директора вполне можно понять. Тем более, что «Каукасус Авто Импорт» несмотря на значительный материальный ущерб и логистические трудности, вызванные безответственными действиями ряда диллеров, доставила клиентам все заказанные автомобили в обусловленный срок до 31 декабря 2019 года. В Компании справедливо рассудили – добросовестные партнёры не должны страдать из-за некорректных действий других людей и попыток половить рыбку в мутной воде.

- Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра на рынке автомобильного импорта, - заявляет руководство Компании. - И в связи с этим хотим заявить – методы недобросовестной конкуренции и информационной дезинформации, с помощью которых сегодня пытаются нарушить стабильную работу Компании, неприемлемы для ведения честного и открытого бизнеса. «Каукасус Авто Импорт» в полном соответствии с международным законодательством предпримет против них соответствующие действия.

Мы открыты для сотрудничества и по-прежнему готовы оказывать своим партнёрам и клиентам профессиональные услуги. Уверены наша позиция найдёт должное понимание и поддержку. Руководство Компании поддерживают и компаньоны живущие в Армении. В частности, диллер с многолетним стажем Эдгар Мирзоян, который на протяжении нескольких лет сотрудничает с Компанией, говорит, что проблем у него с ними никогда не было. «Главное вовремя платить за груз. Компания нас заранее предупредила, что могут возникнуть проблемы и необходимо заранее проплатить груз. Раньше как было - мы договаривались с нашими зарубежными компаньонами о поставках автомобилей. И уже в грузинском порту Поти, куда поступали наши автомобили, мы за них платили. В прошлом году в связи со вновь открывшимися обстоятельствами правила немного изменились. Мне лично Компания заранее об этом сказала. И я провёл все оплаты заранее. Дело в том, что стоянка в Поти платная. Некоторые коллеги то ли не знали об этом, то ли еще какие-то были причины, но в итоге, перед Новым годом сложилась непростая ситуация. Сейчас ее разрешили, но тогда это вызвало большой скандал. Я по-прежнему сотрудничаю с Каукасус авто Импорт. Мне с ними комфортно работать. Нет никаких проблем. Они надежные партнеры», – резюмировал он.