Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек

Число заразившихся коронавирусомв Испании за сутки увеличилось более, чем на тысячу человек, диагноз поставлен в 4209 случаях, 120 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения.

В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.

Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выздоровели 189 человек.