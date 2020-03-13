Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек
17:36, 13 Март, 2020
Число заразившихся коронавирусомв Испании за сутки увеличилось более, чем на тысячу человек, диагноз поставлен в 4209 случаях, 120 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения.
В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.
Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Выздоровели 189 человек.
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