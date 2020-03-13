В инфекционную больницу Ванадзора доставлены пять граждан, у которых были определенные жалобы. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«В настоящее время в инфекционную больницу Ванадзора доставлены пять граждан, у которых были определенные жалобы. У них были взяты образцы для тестирования», - отметила Никогосян.

В беседе с Арменпресс, коснувшись сообщения о возможных госпитализациях коронавируса в других местах, она сказала: «Поскольку в Армении уже обнаружены случаи и контактировавшие с ними люди, если мы начнем фиксировать информацию об их контактах, мы потеряем счет. Мы просто должны сейчас говорить цифрами, что есть такое количество случаев, и ограничиться этим. Просто зафиксируем, какие случаи регистрируются в Армении и какие действия предпринимает министерство. Вместо того, чтобы находить контакты, мы должны распространять рекомендации министерства людям, чтобы предотвратить распространение болезни».

Она подчеркнула, что в данный момент важно, как предотвратить. Никогосян заверила, что министерство здравоохранения в настоящее время предпринимает много необходимых действий. «Люди с разных уголков Армении могут быть помещены в карантин, поскольку у нас уже есть подтвержденные на местах случаи. У нас есть информация о каждом из них, но нет смысла публиковать ее», - сказала она.

В настоящее время в Армении зарегистрировано 8 случаев коронавирусной инфекции.