Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина

На Мальдивах открыли первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР со ссылкой на китайскую прессу и правительство Мальдив.

Отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале.

Сообщается, что медперсонал здесь будет работать бесплатно для изолируемых, а финансироваться за счет правительства. При этом обслуживание, по данным китайских СМИ, "организуют в стиле luxury".

В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром.

Внешние посещения и контакты гостей друг с другом будут запрещены.