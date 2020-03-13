Больница Норка будет обслуживать только пациентов с подозрением на заражение коронавирусом

В связи с текущей ситуацией, инфекционная больница Норка перепрофилирована и теперь будет обслуживать только пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и подтвержденных пациентов. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«Пациенты со всеми другими инфекционными заболеваниями были переведены в другие больницы.

Мы призываем не препятствовать нормальной работе больницы, думать о собственной безопасности, не проводить съемок вокруг больницы, уважая право граждан на личную и медицинскую конфиденциальность. Отметим, что на данный момент у нас есть 8 подтвержденных случаев заражения коронавирусом», - написала Алина Никогосян.