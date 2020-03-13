Число умерших от коронавируса превысило 5 тыс. человек

Число умерших в результате вспышки коронавируса нового типа превысило 5 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей более чем 100 стран, где зафиксированы случаи заражения.

В настоящий момент число заразившихся по всему миру увеличилось до 134 тыс. человек, умерли 5055 человек - примерно 3,75% инфицированных. Первым по числу инфицированных и умерших от коронавируса остается Китай, где, по заявлениям властей, уже пройден пик эпидемии, - там зафиксированы 81 тыс. зараженных, порядка 3,2 тыс. умерли от заболевания, вызванного коронавирусом, более 64 тыс. человек выздоровели. За последние сутки было выявлено всего восемь новых случаев.

Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом выявлены у почти 54 тыс. человек в 117 странах мира, 1874 человка умерли. Средний уровень смертности от вируса за пределами КНР чуть меньше и составляет 3,48%.