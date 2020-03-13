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В Арцахе состоялось совещание, посвященное работам по борьбе с коронавирусом в республике

В Арцахе состоялось совещание, посвященное работам по борьбе с коронавирусом в республике

Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 марта провел расширенное совещание, на котором были обсуждены работы по борьбе с новым коронавирусом, проводимые межведомственной комиссией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян обратил внимание присутствующих на важность последовательного проведения превентивных мероприятий и постоянного контроля за эпидемиологической обстановкой в республике.

Президент Арцаха также подчеркнул необходимость периодического информирования населения о текущей ситуации и инфекции со стороны соответствующих государственных органов.

В совещании приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян, другие должностные лица.


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БелТА


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