В Арцахе состоялось совещание, посвященное работам по борьбе с коронавирусом в республике
Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 марта провел расширенное совещание, на котором были обсуждены работы по борьбе с новым коронавирусом, проводимые межведомственной комиссией.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян обратил внимание присутствующих на важность последовательного проведения превентивных мероприятий и постоянного контроля за эпидемиологической обстановкой в республике.
Президент Арцаха также подчеркнул необходимость периодического информирования населения о текущей ситуации и инфекции со стороны соответствующих государственных органов.
В совещании приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян, другие должностные лица.
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