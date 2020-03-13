Клиенты IDBank-а могут получать денежные переводы, не посещая Банк
Теперь клиенты IDBank-а могут получить денежные переводы проще и быстрее через платформу www.idbanking.am в режиме 24/7.
Просто необходимо:
На платформе www.idbanking.am выбрать систему денежных переводов и ввести данные перевода:
- Код перевода
- Имя отправителя
- Страна отправителя
- Размер суммы
- Выбрать из списка учетную запись, на которую хотите получить сумму перевода.
Выполнив эти простые действия, сумма будет перечислена на счет клиента в течение максимум 2-х часов.
Мы предлагаем пользоваться системами денежных переводов MoneyGram, Unistream, Ria, Sigue, Moneytun, Inteliexpress, Telcell Transfer, Converse Transfer.
Совершенствуя свои услуги, IDBank предоставляет возможность своим клиентам пользоваться самым быстрым, наиболее доступным и безопасным способом получения денежных переводов в режиме 24/7.
БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА
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