Клиенты IDBank-а могут получать денежные переводы, не посещая Банк

Теперь клиенты IDBank-а могут получить денежные переводы проще и быстрее через платформу www.idbanking.am в режиме 24/7.

Просто необходимо:

На платформе www.idbanking.am выбрать систему денежных переводов и ввести данные перевода:

Код перевода

Имя отправителя

Страна отправителя

Размер суммы

Выбрать из списка учетную запись, на которую хотите получить сумму перевода.

Выполнив эти простые действия, сумма будет перечислена на счет клиента в течение максимум 2-х часов.

Мы предлагаем пользоваться системами денежных переводов MoneyGram, Unistream, Ria, Sigue, Moneytun, Inteliexpress, Telcell Transfer, Converse Transfer.

Совершенствуя свои услуги, IDBank предоставляет возможность своим клиентам пользоваться самым быстрым, наиболее доступным и безопасным способом получения денежных переводов в режиме 24/7.

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