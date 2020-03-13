В Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
17:02, 13 Март, 2020
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии.
Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя государственного института по здравоохранению.
Как заявил мэр Аддис-Абебы, заразившийся - гражданин Японии. Информация о состоянии заболевшего не приводится.
Мэр также призвал население избегать личных контактов и рукопожатий.
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