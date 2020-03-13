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В Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Эфиопии.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя государственного института по здравоохранению.

Как заявил мэр Аддис-Абебы, заразившийся - гражданин Японии. Информация о состоянии заболевшего не приводится.

Мэр также призвал население избегать личных контактов и рукопожатий.

 

 


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