На территории Национального парка Севан торжественно открыт Лес армяно-белорусской дружбы

На территории национального парка Севан 13 марта состоялась торжественная церемония открытия Леса армяно-белорусской дружбы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Мероприятие состоялось в рамках 14-го заседания Армяно-белорусской межправительственной комиссии.

Торжественное открытие комплекса дружбы провели сопредседатели армяно-белорусской межправительственной комиссии - министр экономики Армении Тигран Хачатрян и министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

“В Армении я впервые сажаю дерево, однако за свою жизнь посадил много деревьев. Для меня очень важно и похвально, что в Армении уделяется такое большое внимание росту лесов и посадке деревьев. Думаю, что и общество поддержит эту инициативу и будет активно вовлечено в процесс. Мы же, как партнеры, сделаем все возможное для выполнения поставленных перед нами задач - предоставление саженцев, обмен технологиями и т.д.”, - сказал Виталий Дрожжа.

Заместитель министра окружающей среды Армении Вардан Меликян сообщил, что посадка деревьев была осенью 2018 года, на территории около 10 га, и добавил, что через годы здесь снова будет лес. Говоря о программе по посадке 10 млн деревьев на 2020 год, он отметил, что с белорусской стороной уже достигнуты договоренности о предоставлении новых саженцев.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевондян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Игорь Назарук, представители белорусской делегации, Министерства экономики Армении, администрации Гегаркуникской области, Национального парка Севан.

Напомним, что Лес армяно-белорусской дружбы был заложен в 2018 году, когда в рамках очередного заседания Армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусская сторона безвозмездно подарила Армении 50 000 саженцев сосен.