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Америабанк отложил погашение кредитов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Америабанк отложил погашение кредитов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Для предотвращения коронавируса, а также во избежание скоплений людей в филиалах банка, Америабанк принял решение отложить погашение кредитов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями на два месяца. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Америабанк.

“С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса, а также во избежание скоплений людей в филиалах банка, Америабанк принял решение предоставить “кредитный отпуск” всем физическим лицам банка сроком на 2 месяца. Все лица, являющиеся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, до 13 мая включительно могут не делать очередных погашений своих кредитов (как материнские суммы, так и начисленные проценты) без каких-либо негативных последствий. Процентные ставки по кредитам будут пересчитаны и распределены по остальным месяцам кредитов согласно вновь составленному графику”, - говорится в сообщении банка.

В Армении зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.


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