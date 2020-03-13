7 из 8 зараженных коронавирусом граждан Армении не имеют жалоб
В Армении по состоянию на 04:00 13 марта было проведено 292 исследования коронавирусной инфекции с 8 положительными результатами, 2 из которых были подтверждены недавно. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
Температура есть только у пациента с пневмонией, остальные 7 жалоб не имеют.
Последние 4 случая связаны с гражданином из Эчмиадзина, который несколько дней назад был изолирован.
Добавим, что лабораторные исследования граждан, помешенных 1 марта в карантинную зону, будут готовы до конца дня.
Министерство здравоохранения призывает:
- Избегать контактов с больными дыхательными инфекциями, в случае невозможности -использовать индивидуальные защитные средства (маски)
- Часто мыть руки, не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи
- При наличии заболеваний гриппом, не заниматься самолечением, обращаться к врачу.
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