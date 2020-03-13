7 из 8 зараженных коронавирусом граждан Армении не имеют жалоб

В Армении по состоянию на 04:00 13 марта было проведено 292 исследования коронавирусной инфекции с 8 положительными результатами, 2 из которых были подтверждены недавно. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Температура есть только у пациента с пневмонией, остальные 7 жалоб не имеют.

Последние 4 случая связаны с гражданином из Эчмиадзина, который несколько дней назад был изолирован.

Добавим, что лабораторные исследования граждан, помешенных 1 марта в карантинную зону, будут готовы до конца дня.

Министерство здравоохранения призывает:

- Избегать контактов с больными дыхательными инфекциями, в случае невозможности -использовать индивидуальные защитные средства (маски)

- Часто мыть руки, не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи

- При наличии заболеваний гриппом, не заниматься самолечением, обращаться к врачу.