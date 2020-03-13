Встреча шестого подкомитета ЕС-Армения по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климатических действий и гражданской обороны состоялась с 11 по 12 марта. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе политики, прессы и информации делегации ЕС в Армении.

В ходе встречи было обсуждено сотрудничество ЕС-Армения в контексте “Зеленого соглашения” ЕС, цель которого - до 2050 года превратить Европу в нейтральный углеродный континент. Подкомитет зафиксировал прогресс по сближению критериев ЕС-Армения, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в сферах, включенных в сферу подкомитета, в том числе в тех сферах, где предусматривается углубление сотрудничества посредством технической и финансовой поддержки ЕС. Из-за эпидемии коронавируса встреча прошла в формате видеоконференции между Ереваном и Брюсселем.

Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян, со стороны ЕС - руководитель отдела Европейской службы внешних действий Ричард Тиббельс. Впервые в этом году за встречей подкомитета последовали более углубленные экспертные консультации ЕС-Армения в соответствии с соглашением, достигнутым в ноябре 2019 года в ходе заседания партнерства ЕС-Армения. Первые совещания были проведены по тематическим направлениям качества воздуха и воды.