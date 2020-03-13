В Армении среди изолированных лиц выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом: всего их 8

Результаты тестов на коронавирус еще у двух лиц, находящихся в Армении в карантине, оказались положительными. Как передает «Арменпресс», об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“У лиц, которые были изолированы из-за общения с пациентом с коронавирусом в Эчмиадзине, есть еще два положительных теста. На данный момент они чувствуют себя хорошо, у них нет особых жалоб”, - сказал Торосян и заметил, что симптомом было попеременное повышение и понижение температуры.

Члены семей этих лиц уже изолированы. Выясняется также, есть ли и другие люди, которых необходимо изолировать. То есть на данный момент в Армении есть 8 подтвержденных случаев. Торосян отметил, что 5 из них из одной группы. “Это, конечно, плохо, но с эпидемиологической точки зрения лучше, чем иметь 8 отдельных случаев. Следовательно, могу констатировать, что это 4 независимых случая, а не 8”, - сказал Торосян.

Сегодня подтверждены еще два случая из того же круга общения, что и предыдущие три, то есть один первичный пациент и 4 зараженных от него. “Следовательно, с эпидемиологической точки зрения мы можем их считать одним случаем, еще три случая, об одном из которых стало известно 1 марта, о двух еще - два дня назад”, - заключил Торосян.