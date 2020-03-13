Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса

Парламент Болгарии одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране с 13 марта по 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, мера была предложена премьер-министром страны Бойко Борисовым, сообщает издание Sofia Globe,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о режиме ЧП был внесен на голосование парламента после экстренного совещания правительства страны накануне. Как отмечает издание, ранее премьер Болгарии заявлял, что такие меры в стране необходимы, поскольку многие люди не соблюдают карантинный режим. К настоящему моменту в Болгарии выявлено 23 случая заражениякоронавирусом, один пациент скончался.