Посольство Армении в Испании будет принимать только по предварительной регистрации

Учитывая высокую динамику распространения коронавируса COVID-19 в Испании и необходимость защиты граждан Армении от рисковых контактов, с 16 марта посольство Армении в Испании временно будет осуществлять консульский прием граждан только по предварительной регистрации. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении посольства Армении в Испании.

“Поэтому просим заранее связываться с посольством, отправив запрос о необходимых услугах на адрес электронной почты [email protected] и указав свой мобильный номер. Ваше письмо будет изучено сотрудниками посольства и обратная связь будет подтверждена посредством электронного письма или звонка. При наиболее актуальных вопросах можете воспользоваться открытой в посольстве круглосуточной горячей линией: + 34 674 23 94 38 и номером Whats App + 34 674 23 94 38. Напоминаем, что представленные изменения направлены на охрану здоровья граждан и будут носить временный характер. С уважением, посольство Армении в Испании”, - говорится в заявлении посольства Армении в Испании.