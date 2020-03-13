Армен Саркисян встретился с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Джонатаном Лакотом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с распространением нового коронавируса. Посол Лакот представил ситуацию во Франции и предпринимаемые шаги. Стороны коснулись возможного сотрудничества в этом направлении.

Говоря о программах сотрудничества между двумя странами в различных сферах, президент республики и посол, в частности, рассматривали перспективу сотрудничества в сфере новейших технологий. В этом контексте была затронута президентская инициатива ATOM (Advanced Tomorrow), направленная на развитие технологий, образования и науки в Армении и преследующая цель привлечь в Армению ведущие компании в сфере информационных и высоких технологий, заняться развитием сфер искусственного интеллекта, математического моделирования, машинного обучения и реализацией образовательных программ. Было отмечено, что с несколькими известными французскими компаниями уже в ближайшее время будут подписаны меморандумы о взаимопонимании, с некоторыми достигнуты предварительные договоренности.

Собеседники обсудили также и возможности сотрудничества с научно-образовательными учреждениями Франции в сфере новейших технологий.