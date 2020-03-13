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В Кувейте будут держать на карантине деньги из-за коронавируса

В Кувейте будут держать на карантине деньги из-за коронавируса

Центробанк Кувейта объявил, что будет держать на карантине в закрытых коробках денежные купюры не менее четырех недель, чтобы гарантировать невозможность передачи через них нового коронавируса, говорится в сообщении Центробанка на его сайте.

"Центральный банк Кувейта подтвердил, что имеющиеся у него банкноты не будут пускаться в оборот до тех пор, пока не пролежат на хранении в изолированных и плотно закрытых коробках в течение, по меньшей мере, четырех недель, чтобы гарантировать отсутствие на них коронавируса при их повторном запуске в оборот", - отмечается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, Центральный банк Кувейта заявил, что постоянно стерилизует хранилище, устройства для подсчета, сортировки и приема денег, чтобы гарантировать безопасность как сотрудников банка, так и населения.

Ранее власти Кувейта запретили проведение всех общественных мероприятий, запретили людям посещать рестораны, кафе и магазины. В Кувейте было зарегистрировано более 70 случаев заболевания коронавирусом.

 

 


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