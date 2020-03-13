В Армении ежедневно производится 6 - 7 тонн алкогеля: председатель ГКЗЭК

В Армении ежедневно производится 6 - 7 тонн алкогеля, однако в крупных аптечных сетях они быстро расходуются. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания комиссии по предотвращению распространения коронавируса сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян.

“По поводу алкогеля вчера я встречался с внутренними производителями. Проблема в том, что крупные аптечные сети его получают по утрам, и он быстро заканчивается”, - сказал Геворкян.

Он отметил, что, хотя они не могут сказать о масштабах потребления, однако, по их подсчетам, производимого количества достаточно. По его словам, в аптеках цена на алкогель не изменилась.

Геворкян считает, что на данный момент в Армении нет дефицита дезинфицирующих средств. “Проблема в том, что производители не могли представить такого спроса. Но за очень короткий срок они смогли внести изменения в объемы производства. И сегодня 3 хозяйствующих субъекта могут производить такие объемы”, - сказал он и отметил, что главное сырье производства алкогеля также производится в Армении.

С распространением во всем мире эпидемии коронавируса как во многих странах, так и в Армении в аптеках наблюдается нехватка медицинских масок, в некоторых они вообще отсутствуют, в некоторых продаются в ограниченном количестве и по гораздо более высокой цене. ГКЗЭК призвала хозяйствующих субъектов избегать ненужных подорожаний. На данный момент во многих аптеках алкогеля также нет.