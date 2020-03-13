В Армении начали действовать малые предприятия по производству медицинских масок

В Армении началось небольшое местное производство медицинских масок.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян.

“Есть определенные изменения в цене масок, поскольку они были приобретены из разных источников и по разным ценам. Однако хозяйствующие субъекты сообщают нам, что есть и тенденция снижения цен. Мы получили и новую партию масок. Также налажено небольшое производства местных масок”, - сказал Геворкян и отметил, что их цена составляет около 200 драмов.

Он заверил, что если у государства возникнет необходимость в приобретении, они смогут это обеспечить. Геворкян отметил, что на оптовом рынке цена на маски составляет 150 - 200 драмов.

Он отметил, что при подсчете нынешних данных и спроса они заметили, что проблема масок, не очень серьезна. Коснувшись того, что в аптеках маски продаются в ограниченном количестве, Геворкян сказал, что хозяйствующие субъекты говорили с ними по этому вопросу. “Если будут продавать в неограниченном количестве, то невозможно будет обеспечить физический объем”, - отметил он.

С распространением во всем мире эпидемии коронавируса как во многих странах, так и в Армении в аптеках наблюдается нехватка медицинских масок, в некоторых они вообще отсутствуют, в некоторых продаются в ограниченном количестве и по гораздо более высокой цене. ГКЗЭК призвала хозяйствующих субъектов избегать ненужных подорожаний.