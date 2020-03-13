Сократить физические контакты, выполнять работу онлайн: циркуляр председателя НС

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян направил депутатам и сотрудникам циркуляр, призывая коллег, побывавших в командировках в течение последних двух недель, по возможности самоизолироваться, сократить физические контакты с другими лицами. Как передает «Арменпресс», данный Мирзоян опубликовал на своей странице в Facebook.

“В снижении вероятности распространения коронавируса, способствовании эффективности системы здравоохранения и преодолении инфекции важно участие каждого из нас. Поэтому призываю, исходя из ответственности за общественное здоровье, чтобы депутаты и сотрудники НС по возможности сократили физические контакты с другими лицами. Выполняли свои рабочие обязанности в режиме онлайн, а коллеги, в течение последних двух недель побывавшие в командировках или имевшие физические контакты с представителем какой-либо страны риска, временно самоизолировались”, - отметил Мирзоян.

Он также призвал строго следовать указаниям Министерства здравоохранения, часто дезинфицировать руки и предметы, к которым часто прикасаемся, избегать прикосновения к лицу, избегать участия в массовых мероприятиях.

“Также сообщаю, что с учетом временного необычного учебного процесса в детских садах и школах, обусловленного профилактикой инфекции, в отношении тех сотрудников НС, которые имеют детей, посещающих детский сад или начальную школу, и сами заботятся об этом ребенке, в течение рабочего дня в пределах здравого смысла не будут применяться дисциплинарные взыскания за краткосрочные отсутствия”, - говорится в циркуляре.