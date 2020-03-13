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В Грузии крупные банки позволили клиентам не выплачивать кредиты из-за коронавируса

В Грузии крупные банки позволили клиентам не выплачивать кредиты из-за коронавируса

Крупнейший коммерческий банк Грузии TBC Bank разрешил физическим и юридическим лицам не выплачивать кредиты в течение трех месяцев в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении финансового учреждения.

"Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической, пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей", - сказано в заявлении.

Подобное решение принял еще один крупный банк страны - "Банк Грузии". "С сегодняшнего дня в течение трех месяцев те потребители, которые должны были погашать кредиты, смогут до мая отсрочить их выплату", - сказано в заявлении "Банка Грузии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария накануне провел встречу с экономическим блоком правительства, на которой было принято решение ввести льготы на налоги и сборы для бизнеса, пострадавшего от пандемии нового коронавируса. О готовности сотрудничать с правительством заявили и коммерческие банки.

В Грузии выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся 245 человек, еще 58 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.

 


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