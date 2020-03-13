Премьер представил ожидаемое воздействие ситуации, обусловленной коронавирусом, на экономику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ожидаемые переформирования на мировом рынке в связи с распространением коронавируса могут открыть новые возможности для экономики Армении, хотя ясно, что они могут также вызвать и проблемы. Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил премьер-министр Армении во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

“В мировой экономике происходит существенное брожение. И, конечно, длительное брожение может вызвать существенные проблемы для экономик всех стран. Но хочу сказать, что, на наш взгляд, для экономики Армении этот период не только создаст проблемы, но и откроет возможности, поскольку на мировом рынке перестановки неизбежны. И думаю, что эти перестановки откроют для экономики Армении и новые возможности, хотя ясно, что могут возникнуть и проблемы. Мы хотим привлечь внимание нашего бизнес-сообщества к тем возможностям, которые сегодня открываются, откроются и завтра в связи с перестановками в мировой экономике в целом”, - сказал Пашинян.