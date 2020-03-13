Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом

Актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.

Он подчеркнул, что вместе с супругой находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим. По его словам, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой.

"Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", - написал он в Instagram.

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.