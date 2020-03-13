В учебных заведениях Армении не будет занятий как минимум до 23 марта

В учебных заведениях Армении, школах, вузах и дошкольных учреждениях не будет занятий, как минимум, до 23 марта. Как сообщает «Арменпресс», об этом в прямом эфире “Беседа с гражданином. Коронавирус” на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Как минимум до 23 марта в учебных заведениях не будет занятий. 18 - 19 марта мы еще раз обратимся к этой проблеме, и если в случае необходимости, мы вновь отложим занятия. Просим, призываем по возможности избегать участия и организации массовых мероприятий, особенно тех наших соотечественников, которые имеют какие-либо симптомы, которые могут быть симптомами заболевания. Комиссия по предотвращению распространения коронавируса работает в ежедневном режиме, и сегодня состоится ее заседание. Ежечасно следим за развитием событий. При необходимости пересмотра какого-либо решения, даже через полчаса, через один или два часа, мы это сделаем. Для нас большая задача заключается не только в принятии решений, но и в максимальной продуктивности этих решений”, - подчеркнул премьер-министр Армении.

На данный момент в Армении зарегистрировано 6 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Первый случай заболевания был зафиксирован 1 марта, еще 3 случая заражения были обнаружены 11 марта, два случая - 12 марта. Число изолированных лиц почти 90.