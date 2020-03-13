В связи с коронавирусом мы ждем хороших новостей: Пашинян

Граждане, изолированные с 1 марта в гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре, 13 марта пройдут обследованию. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Сегодня мы ждем хороших новостей, связанных с коронавирусом. Сегодня будут обследованы наши соотечественники, изолированные в Цахкадзоре еще с 1 марта. И есть довольно большая вероятность, что их тест будет отрицательным, и мы, поблагодарив этих людей за терпение, сопроводим их по домам.

Я не хочу говорить, что на 100% , но есть большая вероятность, что так и будет”.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был подтвержден 1 марта. 32 человека, контактировавших с инфицированным гражданином, с 1 марта были изолированы в гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре.