В воскресенье, 15 марта, спецрейсом из Италии в Армению вернутся студенты, туристы и проживающие там граждане Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания комиссии по предотвращению распространения коронавируса сказала председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

“Мы находимся на организационном этапе, у меня нет ответов на все вопросы, работаем с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел, чтобы понять окончательную цифру, понять, как мы можем организовать рейс, чтобы снизить вероятность заражения”, - сказала Ревазян.

Она отметила, что эти данные передаст посольство Армении в Италии.

Рейс организует правительство Армении совместно с компанией “Международные аэропорты Армении” и одним из армянских авиаперевозчиков. Возвращающиеся в Армению граждане будут подвергнуты 14-дневному карантинному режиму.

На данный момент в Армении зарегистрировано 6 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Первый случай заболевания был зафиксирован 1 марта, еще 3 случая заражения были обнаружены 11 марта, два случая - 12 марта. 13 марта занятия в учебных заведениях отменены.