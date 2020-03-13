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В провинции Хубэй, не считая Уханя, уже восьмой день нет новых случаев COVID-19

В провинции Хубэй, не считая Уханя, уже восьмой день нет новых случаев COVID-19

В китайской провинция Хубэй, не принимая в расчет ее административный центр город Ухань, который считается эпицентром распространения по стране коронавируса COVID-19, восьмой день подряд не фиксируется новых случае заражения, свидетельствуют данные Госкомздрава КНР.

Всего по Китаю, по состоянию на утро пятницы, за сутки зарегистрировано семь смертей от пневмонии, вызываемой COVID-19 (в Ухане - шесть), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил комитет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в результате кропотливой работы Китай добился улучшений в предотвращении распространения эпидемии, восстанавливается производство и нормальная жизни населения.

 


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