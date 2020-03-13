Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 131,8 тыс. человек

По состоянию на 9 утра пятницы по московскому времени число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 131 851 человека, скончались 4948 заболевших, излечились почти 70 тысяч, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет, основанный на официальных данных стран.

Вне материкового Китая во всем мире выявлено 51 038 случаев заражения и 1772 смертей.

о сравнению с данными на вечер четверга, число больных выросло более чем на 2 тыс., случаев летального исхода - на 17,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Италии зарегистрировано 15 113 инфицированных (скончались 1016 человек), в Иране - 10 075 (429), в Южной Корее - 7979 (67), в Испании - 2965 тыс. (84), Германии - 2,369 тыс. (три), Франции - 2281 (48), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1316 (22) в США - 1261 (36), в Швейцарии - 815 (шесть), в Дании - 674, в Норвегии - 621 (один), в Швеции - 620 (один), в Великобритании - 590 (10), в Нидерландах - 503 (четыре), в Бельгии - 314 (три), в Австрии - 302 (один), Катаре - 262, в Бахрейне - 189, Сингапуре - 187, в Малайзии - 158, в Канаде - 138 (один), в Гонконге - 131 (четыре), в Австралии - 126 (три), в Израиле - 100.

Менее 100 случаев заражения зафиксированы еще в 98 странах и районах мира.