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Ученые сообщили о потенциальном вреде репродуктивному здоровью мужчин от коронавируса

Ученые сообщили о потенциальном вреде репродуктивному здоровью мужчин от коронавируса

Теоретически возможно, что коронавирус Covid-19 может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин, сообщила газета South China Moring Post, ссылаясь на статью экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы "Тунцзи" в Ухане, столице китайской провинции Хубэй.

Они отметили, что инфекция может привести к "нарушению иммунного гомеостаза в семенниках", что может вызвать орхит - воспаление яичек, что, в свою очередь, может привести к снижению количества сперматозоидов у мужчины и, возможно, бесплодию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Мужчины, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием, должны обратиться за консультацией к медикам, чтобы выяснить, "не оказала ли болезнь пагубного влияния на их фертильность". Своевременная медицинская помощь позволит "как можно раньше выявить проблему и будет способствовать скорейшему излечению", говорится в статье.

 


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