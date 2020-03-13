Армянская компания “Атенк” откроет в Тбилиси свой второй фирменный магазин

В январе - декабре 2019 года Армения зафиксировала рост внешнеторгового оборота, в частности, объемов экспорта, что является одним из приоритетных показателей, характеризующих уровень развития экономики страны.

В последние годы наша страна расширила объемы экспорта, список стран-партнеров и виды экспортируемых товаров. Как сообщает «Арменпресс», согласно данным статистического комитета Армении на 2019 год, Армения входит в число 10 крупнейших торговых партнеров Грузии и экспортирует в соседнюю страну сотни наименований товаров, в числе которых и мясопродукты армянского производства.

15 марта 2020 года крупная армянская компания по производству мясных продуктов и полуфабрикатов “Атенк” откроет свой второй фирменный магазин в столице Грузии Тбилиси, представив около 100 наименований продукции армянского производства.

Первый фирменный магазин “Атенк” в центре Тбилиси открылся в ноябре 2019 года. Со временем мясная продукция армянского производства получила большой спрос, благодаря вкусу и качеству, и компания расширила объемы экспорта.

По словам владельца компании “Атенк” Петроса Адамяна, фирменный магазин является одной из визитных карточек, рассказывающих об Армении.

“Одной из стратегических целей компании “Атенк” является совершенствование качества и вкуса мясных продуктов армянского производства и повышение их спроса на международном рынке. На самом деле наличие фирменного магазина любой армянской продукции за пределами Армении - факт, свидетельствующий о традициях, культуре и развитии армянского производства”, - отметил Петрос Адамян.

До конца года компания “Атенк” планирует иметь в Грузии 7 фирменных магазинов. Первый фирменный магазин “Атенк” в столице Грузии Тбилиси находится по адресу Пекина 25, второй будет действовать на улице Важа Пшавела. Известен и адрес третьего фирменного магазина - улица Чавчавадзе.

Компания “Атенк” была основана в 1993 году ООО “Отец и сын Ерицяны” и уже 15 лет успешно действует на армянском рынке, последовательно расширяя свой ассортимент и формируя новые подходы местного производства мясопродуктов. В 2009 г. “Атенк” приобретают братья Адамян. Благодаря крупным инвестициям новых владельцев, производится полное техническое переоснащение завода современным оборудованием европейского производства, что значительно увеличивает производственные мощности. Сегодня компания “Атенк” имеет два крупных завода по производству колбасы, мясных блюд и полуфабрикатов и представляет более 250 наименований продукции. Уже много лет компания “Атенк” входит в список 100 крупных налогоплательщиков Армении.

Сеть специализированных фирменных магазинов мясных изделий компании “Атенк” самая крупная в Армении - 9 из 11 магазинов находятся в разных районах Еревана, один магазин в Абовяне (Котайкская область) и один магазин в Арцахе, в Степанакерте.