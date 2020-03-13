Чемпионаты Армении по баскетболу приостановлены.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Федерации баскетбола Армении. “Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и решение о прекращении всех турниров и розыгрышей ФИБА, по итогам переговоров Федерации баскетбола Армении с титульным спонсором ВБетом и ведущими баскетбольными клубами было принято решение о прекращении матчей лиги “А”, лиги “Б” и Кубка Армении по баскетболу.

Руководство Федерации баскетбола Армении и лиги “А” будет следить за развитием ситуации и в результате снижения рисков примет решение о возможном возобновлении чемпионатов”.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек.