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Медики из КНР прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Медики из КНР прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада медработников из КНР в минувший четверг прибыла в Рим для оказания помощи итальянским коллегам в преодолении эпидемии коронавируса, сообщили китайские СМИ в пятницу.

В группу, прилетевшую из Шанхая, входят девять человек, она была сформирована Госкомздравом КНР и китайским Обществом Красного креста,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Китайские специалисты привезли с собой необходимые медицинские и защитные материалы, всего более 30 тонн.

СМИ отмечают, что ранее китайские медработники уже выехали для оказания помощи при преодолении инфекции в Иран и Ирак.

В Италии, по состоянию на вечер четверга, 12 марта, насчитывалось более 15 тыс. инфицированных и более 1 тыс. скончавшихся от коронавируса Covid-19.

 

 


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