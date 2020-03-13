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Эверест будет закрыт для экспедиций из-за пандемии коронавируса

Эверест будет закрыт для экспедиций из-за пандемии коронавируса

Эверест будет закрыт для экспедиций из-за пандемии коронавируса. Правительство Непала заявило, что разрешение на альпинистские экспедиции аннулируются на период с 14 марта по 30 апреля, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на BBC.  Китай также запретил альпинистские экспедиции и походы.

Непальские СМИ отмечают, что страна ежегодно получает $ 4 млн от альпинизма и разрешений на походы на Эверест.

Руководство страны призывает прибывающих в Непал в течение 14 дней оставаться дома, ограничить контакты.

В Непал в основном приезжают альпинисты из США, Индии, Китая, Великобритании и Японии.


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