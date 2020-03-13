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Армен Саркисян направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску

Армен Саркисян направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, в связи с годовщиной избрания Его Святейшеством. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Армен Саркисян был первым чрезвычайным и полномочным послом Армении в Ватикане. В 1997 г. Его Святейшество Папа Римский Иоанн Павел II наградил его Большим крестом ордена Святого Григория Великого. При его деятельном участии в 1999 году в Сикстинской капелле в присутствии Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла Второго и блаженной памяти Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина Первого была открыта экспозиция “Армения - Рим”.

Упомянув об этом в своем послании, президент Армен Саркисян также отметил, что связи и отношения армян с Ватиканом имеют тысячелетнюю историю, в настоящее время межгосударственные отношения Армения-Ватикан продолжают гармонично развиваться. Президент Саркисян выразил свою признательность за безоговорочную позицию Его Святейшества в деле установления мира, справедливости и человеческого достоинства в мире, укрепления межгосударственных отношений Республика Армения-Святой Престол.

“С особой теплотой вспоминаю Ваш визит в Армению в июне 2016 года и нашу личную встречу”, - написал президент Армении в поздравительном послании Его Святейшеству.

Президент Армен Саркисян пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья, успехов и энергии, чтобы долгие годы руководить святой миссией Вселенской Церкви.


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БелТА

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