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Глава МВД Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом

Глава МВД Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил в пятницу, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Этим утром я проснулся с [повышенной] температурой и болью в горле. Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда. В обед меня проинформировали, что тест дал положительный результат", - написал министр на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас он находится в больнице. Даттон добавил, что чувствует себя хорошо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Австралии выявлены более 120 случаев заражения новым коронавирусом. 19 человек были выписаны после излечения, а три пациента умерли. Первый случай заражения был выявлен в Мельбурне 25 января.


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БелТА


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