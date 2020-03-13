Низкий показатель демократии в Азербайджане является препятствием для мирного процесса: А. Нагдалян

11:24, 13 Մարտ, 2020

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в парламенте. «Арменпресс» представляет комментарий пресс-секретаря МИД Армении.

“Президент Азербайджана на открытии нового парламента выступил с пространной речью, в которой в очередной раз нашли место четкие проявления ненависти к Армении и армянскому народу.

Низкий уровень легитимности результатов последних парламентских выборов, неспособность провести политические и демократические реформы власти Азербайджана пытаются скрыть агрессивными, необоснованными и надуманными утверждениями, которые помимо Армении и армянского народа направлены также и к европейским странам, европейским структурам, международной наблюдательской миссии за выборами в Азербайджане.

Особенно беспокоит то, что руководство Азербайджана пытается разыграть в своих необоснованных обвинениях карту вероисповедания, с одной стороны, обвиняя европейские страны в нарушениях прав мигрантов на религиозной почве, с другой - призывая к религиозной солидарности в контексте нагорно-карабахского конфликта.

Пропаганда вражды к армянскому народу, сопровождаемая новыми историческими и географическими “открытиями” президента Азербайджана, в корне противоречит обязательствам Азербайджана по формированию благоприятной среды для мира и подготовке народов к миру.

С этой точки зрения следует констатировать, что существующие в Азербайджане крайне низкие показатели демократии и прав человека серьезно препятствуют продвижению мирного процесса в Нагорном Карабахе, в частности, реализации договоренностей, достигнутых в рамках этого процесса.

Попытки высшего руководства Азербайджана выстроить собственную легитимность на почве ненависти по отношению к соседнему народу и недоверия к международному сообществу безответственны и могут поставить под угрозу мир и безопасность в регионе”.