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СМИ: первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года

СМИ: первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55 -летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381.

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря.

 

 


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