СМИ: информатора WikiLeaks Мэннинг освободили из-под стражи

Суд в Вирджинии постановил освободить из-под стражи информатора WikiLeaks Челси Мэннинг в связи с тем, что отпала необходимость в ее свидетельских показаниях по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг газета The Hill.

Мэннинг, которую до смены пола звали Брэдли, содержалась под стражей с мая прошлого года из-за ее отказа отвечать на вопросы жюри присяжных по данному делу. Судья Энтони Тренга пояснил свое решение тем, что жюри завершило свою работу и ее показания больше не нужны. Тренга также обязал информатора WikiLeaks заплатить штраф в размере $256 тыс. за неисполнение судебного распоряжения. В среду американские СМИ сообщили, что Мэннинг пыталась покончить жизнь самоубийством, находясь в одном из пенитенциарных учреждений Александрии (штат Вирджиния), после чего была госпитализирована,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее она заявляла, что отказывается предоставлять присяжным информацию по соображениям этического характера. Мэннинг подчеркивала, что не намерена сотрудничать со следователями, которые занимаются этим делом.

Власти США арестовали рядового первого класса сухопутных войск Брэдли Мэннинга в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению 44-го президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.