Цены на нефть Brent и WTI выросли на Лондонской бирже на 3%

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы на бирже ICE в Лондоне поднимаются после значительного падения 12 марта, когда стоимость Brent упала более чем на 9%, а WTI - на 6,4%.

Согласно данным торговой площадки, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в $34 за баррель. В пике роста цена доходила до 34,17 доллара за баррель, что на 2,9% больше относительно цены предыдущего закрытия. Однако по данным на 8:35 мск нефть замедлила рост до $33,91 за баррель (+2,1%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость фьючерса нефти WTI в моменте достигала $32,53 за баррель (+3,3%). Сейчас котировки нефти этого сорта находятся на отметки в $32,3 за баррель (рост на 2,6%).