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Экспо “АрмХайтек” откладывается из-за угрозы распространения коронавируса

Экспо “АрмХайтек” откладывается из-за угрозы распространения коронавируса

Министерство высокотехнологичной промышленности и Министерство обороны Армении приняли совместное решение отложить экспо “АрмХайтек” до октября 2020 года с учетом риска и угрозы распространения коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

“Сообщаем, что, учитывая риск и опасность распространения коронавируса COVID 19, Министерство высокотехнологичной промышленности и Министерство обороны Армении приняли совместное решение отложить проведение выставки на октябрь 2020 года. О времени проведения мероприятия будет предоставлена дополнительная информация. Мы убеждены, что Вы с пониманием отнесетесь к тому факту, что безопасность и здоровье общества являются приоритетами даже в случае таких масштабных и важных мероприятий”, - говорится в совместном заявлении двух министерств.

Международная выставка вооружения и оборонных технологий “АрмХайтек” была запланирована на 26 - 28 марта 2020 года.


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БелТА


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