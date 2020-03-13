СМИ: советник духовного лидера Ирана помещен на карантин с подозрением на коронавирус

Советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти помещен на домашний карантин из-за наличия симптомов заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация Irib.

Отмечается, что Велаяти чувствует себя хорошо, его состояние улучшается. Прочие подробности не приводятся.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 10 тыс. 75 человек, зарегистрированы по меньшей мере 429 летальных исходов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заболевания обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.