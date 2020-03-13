Бундеслига может завершиться досрочно

Чемпионат Германии по футболу может завершиться досрочно.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут немецкие СМИ. Бундеслига может завершиться раньше времени, и не будет известен чемпион. Возможно, матчи чемпионата Германии пройдут без болельщиков.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек.