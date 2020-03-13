Бундеслига может завершиться досрочно
10:45, 13 Март, 2020
Чемпионат Германии по футболу может завершиться досрочно.
Как передает «Арменпресс», об этом пишут немецкие СМИ. Бундеслига может завершиться раньше времени, и не будет известен чемпион. Возможно, матчи чемпионата Германии пройдут без болельщиков.
Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек.
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