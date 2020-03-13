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В Турции выявили второй случай заражения коронавирусом

В Турции выявили второй случай заражения коронавирусом

Министр национального здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в пятницу о выявлении второго случая заражения коронавирусом нового вида в республике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вчера вечером были проведены тесты, и, к сожалению, подтвердились опасения. У нас есть еще один случай коронавируса", - написал он в Twitter.

В ночь с 10 на 11 марта в Турции коронавирус был выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. Его состояние оценивается как стабильное, он помещен на карантин.

 

 

 


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БелТА


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